Режиссер оценил контракт Борисова с американским агентством талантов

Сотрудничество российского актера Юры Борисова с американским агентством талантов United Talent Agency (UTA) станет для него билетом в мировую киноиндустрию. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился режиссер и продюсер Александр Котт.

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«Могу только порадоваться за него. Все равно это билет в мировую киноиндустрию. Очень важно, в каком первом проекте, видимо, он снимется. Но, тем не менее, я думаю, он никогда не перестанет быть русским актером», — сказал режиссер.

Ранее журнал Variety со ссылкой на источники сообщил, что Юра Борисов подписал соглашение о сотрудничестве с United Talent Agency. Базирующееся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) UTA представляет, в том числе, интересы актеров Тимоти Шаламе, Синтии Эриво, Майки Мэдисон, Бенедикта Камбербэтча. Само агентство характеризует своих клиентов как людей, чьи "голоса и видение определяют культуру и формируют мир".

23 января 2025 года Борисова номинировали на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера "Анора" (Anora, 2024). Его обошел американский актер Киран Калкин, который получил награду за работу в фильме "Настоящая боль" (A Real Pain, 2024). Вручение "Оскара" проходило 2 марта 2025 года.