Умер режиссер фильма «Рэмбо: первая кровь»

Скончался режиссёр Тед Котчефф, подаривший миру легендарного Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне. Кинематографист умер в четверг в возрасте 94 лет, подтвердила его семья канадскому изданию «The Globe and Mail».

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Котчефф родился 7 апреля 1931 года в Торонто, в семье болгарских иммигрантов. С детства занимался музыкой и окончил Университет Торонто по специальности «английская литература», но свою жизнь связал с кино. Он начал карьеру на канадском телевидении, затем работал в британском и австралийском кино. Его фильм 1974 года «Ученичество Дадди Кравица» по роману Мордехая Рихлера с Ричардом Дрейфусом в главной роли получил «Золотого медведя» на Берлинском фестивале и номинацию на «Оскар» за адаптированный сценарий, что быстро открыло ему путь в Голливуд.

Среди его самых известных работ — сатирическая комедия «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются» (1977) и спортивная драма «Северный Даллас сорок» (1979). Однако наибольший успех пришёл с фильмом «Рэмбо: Первая кровь» (1982) — о ветеране Вьетнамской войны и его борьбе с жестокими полицейскими. Несмотря на мрачную атмосферу и тяжёлый сюжет, фильм стал мегахитом и подарил Сталлоне ещё одного культового героя — наряду с Рокки.

С 1990-х годов Котчефф перешёл к работе на телевидении: более десяти лет он был продюсером и режиссёром сериала NBC «Закон и порядок: Специальный корпус», за что в 2011 году Гильдия режиссёров Канады вручила ему премию за достижения всей жизни.

Описывая дух своих фильмов, Котчефф вспомнил подход Антона Чехова: «Я не судья своим персонажам, и это стало частью моего художественного кредо. Именно так я подхожу ко всем своим персонажам», — рассказал он журналу Variety в 2014 году. А в своих мемуарах 2017 года Котчефф вспомнил переломный момент в детстве: он стал свидетелем того, как его соседей выселили, потому что они не могли позволить себе ежемесячную арендную плату в размере двух долларов.