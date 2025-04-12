Ирина Безрукова рассказала о профессии тифлокомментатора

8 апреля 2025 года Ирине Безруковой присвоили новый статус в сфере сопровождения незрячих на спектаклях и в кино — "Мастер тифлокомментирования". В интервью ТАСС актриса рассказала об особенностях профессии тифлокомментатора, своих достижениях на этом поприще и о том, кому стоит этим заниматься

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Помимо актерской деятельности, вы являетесь тифлокомментатором высшей категории. Что вас побудило пойти этим заниматься?

— Встречи и разговоры с Дианой Гурцкой (певица, народная артистка РФ — прим. ТАСС). Она у меня спросила о моей текущей деятельности и планах. Я рассказала о съемках нового фильма. И она задала вопрос: "А будут ли сделаны тифлокомментарии к фильму?" И я поняла, что не понимаю, о чем идет речь. Я стала интересоваться этой темой, и через полгода я пришла в институт "Реакомп", к директору. Специально под наш театр был набран курс. Позднее я закончила институт "Реакомп" по профессии "тифлокомментатор" вместе с коллегами — актрисами нашего театра. Впервые за всю историю русского театра в Московском губернском театре в 2013 году благодаря нам появилось тифлокомментирование. Пришли первые незрячие. Им дали наушник и рацию. Одним ухом они слушали зал и все реплики, а во второе ухо комментировалось все, что происходит на сцене. Пришлось комментировать мне, потому что никто не отваживался. Пришла вся наша кафедра, директор института "Реакомп" и губернатор Московской области. Он нам помог с оборудованием, поскольку театр был молодой и у нас не было денег на закупку наушников, раций... Я комментировала в сентябре 2013 года этот спектакль. Через несколько месяцев меня пригласили на вручение высшего наградного знака Московской области, ордена Сергия Радонежского. Я сначала думала, что мне просто дадут грамоту, но я приехала и увидела, что мне вручают что-то очень красивое: лента, сам орден.

Что вы испытали в тот момент?

— Я растерялась немного, поблагодарила. Там играл оркестр, и была очень торжественная атмосфера. Но главное, что это дело началось и продолжается. Дело в том, что все эти годы я была тифлокомментатором высшей категории. Но в этом году была собрана комиссия и появилась новая категория, которая называется "мастер тифлокомментирования". Из всего количества тифлокомментаторов нашей страны претендовало всего пять человек, я была в их числе. Недавно мне сообщили, что я получила эту категорию. Она отличается от других тем, что такой статус присваивают человеку, у которого есть очень большой опыт работы и безукоризненное проведение тифлокомментариев. Я за свою жизнь комментировала балет "Лебединое озеро", футбольный матч "Россия — Сербия". Также я создавала проект, в рамках которого Тульский цирк впервые делал тифлокомментирование. Я со своей командой создала проект в доме-музее Толстого в Ясной Поляне. Мы готовили этот проект девять месяцев. Слепые люди, даже с собаками-проводниками, могут прийти сейчас в дом-музей Толстого и получить тифлокомментарии и сопровождение для незрячих.

От лица ТАСС мы поздравляем вас с новым статусом в тифлокомментировании. Скажите, Ирина, а как вы считаете, нужно больше внедрять тифлокомментирование в каждый театр? Или нужно выделять определенные спектакли, цирковые представления? Нужно ли это сделать рядовым случаем?

— Хорошо бы, чтобы в каждом театре хотя бы изредка проводилось тифлокомментирование. Дело в том, что нужно приглашать профессионалов. Допустим, меня можно пригласить, я могу приехать в любой из городов или подготовить тифлокомментарий к спектаклю по видео, отправить технический райдер. Такое уже случалось, меня приглашали в Узбекистан несколько лет назад. У них до этого ни разу не было тифлокомментирования в театре. <…> Результатом этого стало счастье и радость незрячих людей, которые получили впервые это сопровождение.

Можно сказать, вы принесли тифлокомментирование в Узбекистан?

— Получается так, да.

Сколько времени занимает подготовка комментариев к одному спектаклю?

— Зависит от продолжительности спектакля. Допустим, обычный фильм длится час двадцать и готовится где-то две недели. Такова особенность тифлокомментирования — мы должны комментировать между репликами артистов. Нужно выверить все эти небольшие паузы, придумать лаконичные фразы, понять, что самое главное нужно донести. Рассказать все не получится. Нужно несколько раз посмотреть фильм или спектакль, чтобы понять сюжетную линию, что самое главное, что заложил режиссер, что можно опустить. Мы придумали вступление за 15–20 минут до спектакля. Я одна из тех, кто его придумал, потому что мы поняли, что все прокомментировать не получится, а что-то хотелось объяснить. Мы принесли это в мировой опыт, потому что к нам приехала из Англии женщина, которая 45 лет занимается только тифлокомментированием, Энн Хорнсби. Она приехала и сказала: "А что, так можно было?" Потому что есть спектакли, перенасыщенные текстом. Допустим, Шекспир, который писал в стихах. В таких случаях не хочется налезать на текст, но иногда приходится, потому что есть сцены, например, перестрелки, и нам нужно, чтобы незрячий уже был к этому готов. Обычный зритель видит, что вынимается пистолет, на противника наводится курок и т.д. А незрячий не знает об этом. И перед тем, как раздастся резкий выстрел, ему требуется предупреждение.

Ирина, как призвать молодежь пойти обучаться этой профессии?

— На самом деле это элитная профессия. Она объединяет в себе много сфер деятельности. Когда ты готовишь комментарии, ты соавтор. Если ты готовишь комментарии к спектаклю по Чехову, то лучше использовать чеховские фразы. Я, например, комментировала фильм "Человек-паук", и мне нужно было понимать, что такое, к примеру, паутиномет, разбираться в современных трендах... Это профессия, которая требует образования, самообразования, которая держит в тонусе. Нужна хорошая реакция, потому что, когда комментируешь театр или цирк вживую, может произойти все что угодно. В этом деле нужно понимать, что ты делаешь не для себя, не для своей славы. Это не публичная профессия. Ты — человек за кадром, внутренний голос. Разбогатеть на этой профессии точно не получится. Тифлокомментаторами движет любовь к людям и желание им помочь. Это миссионерская профессия.