Связь с Пригожиным и дружба с Ургантом: куда пропал актер Кирилл Полухин

Актер Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и дружбе с Иваном Ургантом?

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Чем известен Полухин

Кирилл Полухин родился 3 мая 1968 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии).

Артист снимался в картинах «Охота на Золушку», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Шахматист», «Страсти по Чапаю», «Майор», «Метод», «Черная кошка», «Реализация», «Балканский рубеж», «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Модный синдикат», «Отпуск в ноябре», «Большой дом», «Контуженный», «Король и Шут», «Сны Алисы», «Бешенство» и других.

Всего в его фильмографии более 150 работ.

Что известно о личной жизни Полухина

Кирилл Полухин женат на коллеге Светлане Строговой, с которой он познакомился во время учебы в институте.

«Я нормальный. Несу ответственность не только за свою жизнь, но и за близких мне людей. Да, я должен, например, сделать все, чтобы моя семья была обеспечена. Есть роли — хорошо. А нет — пойду уголь грузить, например. Но близких обеспечу!» — рассказывал он.

У супругов есть сын Иннокентий, он работает в рекламном бизнесе.

«Он трудится в рекламном бизнесе. По нашим стопам не пошел. Я не настаивал, он не хотел. Это его жизнь. Его право на выбор. Я и в голове не держал, что его надо убеждать в чем-то. Наша профессия сложная, непонятно, повезет тебе или не повезет. Сможешь или нет. Зачем портить сыну жизнь. Он взрослый человек уже. И сам вправе выбирать то, чем будет заниматься», — говорил актер WomanHit.

Правда ли, что Полухин дружит с Ургантом

Кирилл Полухин учился вместе с телеведущим Иваном Ургантом, с которым его связывали дружеские отношения.

«Шутки он выдавал наотмашь. За словом в карман не лез. Но и никогда не оскорблял своей остротой человека. Остроумие — это конек Вани Урганта. Да у него вся семья такая, что дед, что бабушка, что отец — с прекрасным чувством юмора. Сейчас он уже матерый шутник. Прошел такую школу на разных каналах. А когда мы учились, он еще просто барменом работал. Потом вырос до ведущего в ночном клубе. И затем пошло», — вспоминал артист.

Как Полухин связан с Пригожиным

Кирилл Полухин сыграл главную роль в трех частях ленты «Шугалей», которые продюсировал бизнесмен Евгений Пригожин. Сюжет фильма основан на реальных событиях: он рассказывает о российских социологах, об их похищении и последующем освобождении в Ливии.

«Фильм повлиял на меня очень сильно. Его еще и перевели на несколько языков. И Максим, с которым я потом встретился на свободе, рассказал, что его перестали бить, стали называть Шугой, а раньше те, кто его охранял, даже не знали, кто он. Мы же, когда снимали кино, не знали, что там на самом деле происходило», — рассказывал актер «Вечерней Москве».

После выхода ленты «16-й», которую назвали «исповедью» Пригожина, Полухин заявлял, что надо снимать больше подобных проектов.

«Потому что родину надо любить, я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски», — уверен он.

Чем сейчас занимается Полухин

Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность.

В 2024 году актер снялся в картинах «20/22», «Молодежка. Новая смена», «Комбинация», «Кто быстрее?», «Точка опоры», «Джекпот» и «Лихие». В скором времени также должны выйти ленты «Путешествие на солнце и обратно», «Учитель года», «Доктор Вера» и «Волчок».