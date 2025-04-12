Дмитрий Харатьян — о сериале «ВИА «Васильки» и работе с Сергеем Жуковым

10 апреля в онлайн-кинотеатре Wink стартовало музыкальное драмеди «ВИА «Васильки». Главную роль в 8-серийном проекте про воссоединение спустя 45 лет вокально-инструментального ансамбля исполнил Дмитрий Харатьян. Мы побеседовали с народным артистом России о параллелях в его новой работе и дебюте на киноэкранах. Обсудили современную музыку и развитие мюзикла. Узнали, о чем актер мечтает сам и как поддерживает других в непростые времена.

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У Дмитрия Вадимовича плотный график: он гастролирует с концертными программами по стране, готовится к премьере полнометражного дебюта сына, работает над творческими проектами. Однако перед выходом мюзикла «ВИА «Васильки» народный артист России выделил время, чтобы поговорить с нами о своей новой роли. В многосерийной картине он играет основателя и солиста музыкальной группы Юрия Василькова, перед которым встает задача собрать для новогоднего выступления распавшуюся команду спустя 45 лет. Этого в завещании требует от своих дочек Лена (Ирина Розанова), которая когда-то была влюблена в Юру. Кстати, Дмитрий Харатьян не только исполнил главную роль, но и сам спел песни, которые будут звучать в сериале.

Дмитрий Вадимович, чем вам приглянулся этот проект? В чем его особенность?

— Лично для меня он особенный тем, что имеет много перекличек с моей жизнью. Начиная с того, что в подростковом возрасте моей мечтой было создать вокально-инструментальный ансамбль. Я уже тогда не мог жить без гитары, без песен, без выступлений. Отчасти благодаря этому, будучи 15-летним мальчишкой, я и попал на киностудию «Мосфильм», где снимал свой полнометражный режиссерский дебют «Розыгрыш» Владимир Валентинович Меньшов. Так все и началось.

Поэтому сейчас, в мой юбилейный год, когда я отметил и 65-летие жизни, и 50-летие творческой деятельности, проект «ВИА «Васильки» стал для меня настоящим подарком. Признаюсь, что очень хотел сыграть эту роль и боролся за нее. Меня утвердили не сразу, были дополнительные пробы и прочее. Но я убежден, что был рожден для роли Юрия Василькова так же, как и для Игоря Грушко из «Розыгрыша» — это буквально «я в предлагаемых обстоятельствах».

Ваши с героем биографии перекликаются?

— Разве что в плане музыки. В части личной жизни, к счастью, нет. Ведь в ленте мой солист Юра и его друг, автор песен, влюбляются в одну девушку Лену, а дальше история там разворачивается непростая. Герой остается верен своему чувству на протяжении всей жизни.

А вот в том, что касается выступлений, сходство есть. Я последние 10 лет гастролирую с коллективом Cocktail Project. Они отличные профессионалы своего дела, одни из лучших музыкантов нашей страны.

Кстати, о музыкальной составляющей сериала. Над песнями работал продюсер картины и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Создан целый альбом. Вы же их и исполняете. Расскажите подробнее об этом.

— Конечно, пою не я один. Сергей создал 16 песен в стиле 70-х, причем записывали мы их сразу в двух вариантах — молодыми и взрослыми голосами. Ведь и действие происходит в двух временных пластах — в наши дни и в советские годы. К тому же по сюжету ребята тоже записывают свой диск.

Звучать наши новые песни будут несколько в стилистике ретро, при этом совершенно актуально для нашего времени. Трудно предугадать реакцию публики, но у меня есть ощущение, что некоторые из этих композиций могут стать хитами.

Помню, как когда-то записывала с телевизора слова песен из «Гардемаринов», где вы сыграли Алешу Корсака. Тогда еще не было интернета. Те песни — всенародные хиты, почти классика. Но сейчас сопоставимых хитов почему-то не получается...

— Не соглашусь. Чтобы подтвердить ваши слова, должно пройти время, причем не один десяток лет. Только тогда можно будет понять, насколько песни живучи — смогут ли они продолжить свое существование так долго, чтобы стать классикой.

Но, мне кажется, и сейчас создают много разной яркой музыки. У каждого времени есть свой почерк и неповторимость. Таланты рождаются всегда. А рассуждения о том, что «раньше было лучше», кажутся мне брюзжанием в духе: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя!» (Цитата из «Бородино» М. Ю. Лермонтова. — «ВМ»)

Тогда кого из современных музыкантов вы бы назвали? Кто на слуху у вас?

— Я не особенно отслеживаю музыкальную индустрию. Допустим, Женя Трофимов, который написал треки «Самолеты», «Поезда», «Корабли» — почти по всем видам транспорта прошелся. У него очень сильные, запоминающиеся песни. Причем они используются и как саундтреки в кино и сериалах.

Говоря об этом, вам не кажется, что такой жанр, как мюзикл, набирает все большую популярность не только в театре, но и в сериалах?

— Так происходит уже примерно с десятилетие. С неизменным успехом идут мюзиклы Московского театра оперетты «Анна Каренина», «Граф Орлов». И должен сказать как поющий актер — это моя стихия. У меня довольно богатый театральный опыт: играл в разных, в основном антрепризных, спектаклях. Но своим пиком на сцене считаю мюзикл «Мата Хари. Любовь и шпионаж» на музыку Максима Дунаевского, где в партнерстве с Ларисой Долиной я исполнял шесть ролей.

Почему эта форма сейчас так привлекательна для зрителей?

— Вообще так было всегда. Если говорить про историю музыкального жанра в целом, он у нас испокон веков был популярен. Конечно, всегда ценилось высокое искусство, например опера и балет в Большом театре. Да и оперетта у нас была развита как легкий музыкальный жанр. А в 30-е годы прошлого века появилось много музыкальных комедий: «Волга-Волга», «Веселые ребята», «Ханума»... Начиная с двухтысячных популярной стала форма мюзикла — это такая театральная, музыкальная драматическая история. Она уже вошла в нашу культуру, мы приучили к ней зрителя.

Возвращаясь к «Гардемаринам» и темам сериала «ВИА «Васильки». Не так давно вы снова встретились с теми, кто работал над циклом лент про «Гардемаринов» с конца 80-х, чтобы снять две картины — «Гардемарины 1787. Война» и «Гардемарины 1787. Мир». Чем, по сути, эти ленты для вас являются?

— Конечно же, продолжением истории гардемаринов. И для меня это важно, потому что тема верного служения Отечеству — святая тема. Как и для режиссера Светланы Сергеевны Дружининой, которую я считаю своей киномамой, и для ее мужа оператора Анатолия Михайловича Мукасея, с которыми мы уже давно стали как близкие родственники. Этой теме мы и сами храним верность начиная с 1986 года.

Роль Алеши Корсака, безусловно, сквозная, самая важная в моей жизни. Мне уже трудно себя без нее представить, как и ее без меня. Я очень рад, что у этой истории есть продолжение, которое уже рассказывает даже не столько про наших героев, сколько про их детей, про молодежь. И, конечно, очень радует, что, несмотря на свой солидный возраст, и Светлана Сергеевна, и Анатолий Михайлович трудятся и подают нам пример жизнелюбия и долголетия и в жизни, и в профессии. Это очень важно!

К слову, о детях. Ваш сын Иван стал режиссером, и скоро на экраны выйдет его полнометражный дебют «Каруза». Каким образом вы причастны к этой работе?

— Прежде всего я причастен к рождению своего сына Ивана Дмитриевича (улыбается). И действительно, я также автор идеи этого фильма. Когда Иван окончил ВГИК, то встал вопрос, что делать дальше. Беседуя, мы пришли к выводу, что надо снимать кино про то, что является для тебя главным в жизни. Для Вани это дети и животные. Ведь он еще с 2013 года, параллельно с обучением на режиссера, преподавал у нас в «Школе гардемаринов» в Красногорске. И, конечно, дома у нас есть и собаки, и кошки.

Определившись с главным, мы начали искать сюжеты про детей и животных. Тогда я случайно прочитал историю про собаку, которая в блокаду во время Великой Отечественной войны спасла несколько семей от голодной смерти. Ване идея понравилась, и мы занялись разработкой проекта. Уже позже сын предложил мне сыграть небольшую, но символическую роль — того, кто рассказывает историю маленького Мити и его собаки.

Фильм, хоть и на военную тему, но, так понимаю, его можно назвать семейным. Как говорить с детьми и подростками на столь сложные темы? Как подобрать верную интонацию?

— С ними надо разговаривать как со взрослыми — не свысока, не с позиции наставника и учителя, а на равных. Тогда есть шанс, что они тебя поймут и откликнутся. В нашей «Школе гардемаринов» занимаются дети от 10 до 16 — как раз та возрастная категория, когда с ними надо уже общаться как с соратниками.

Что вам самому дает подобное общение? Заряжает энергией?

— Безусловно, это мощный энергообмен. Но еще я таким образом как бы отдаю долг тем замечательным учителям, которые были у меня и в детстве, и в юности, которые привели меня на киностудию. Первым моим серьезным опытом и учителем в кино был Владимир Меньшов, я всегда буду благодарен ему.

А до него в школе у нас трудился хормейстер Василий Васильевич Малахов, который меня заприметил и позвал в хоровой кружок. Позже в пионерском лагере я стал уже солистом и пел песню Александры Пахмутовой «Звездопад». Со временем смог рассказать ей об этом — о том, что мои первые шаги в искусстве начинались с ее композиции.

С сыном Иваном ваши взгляды на жизнь скорее сходятся или различаются?

— Безусловно, проблема отцов и детей вечная и никуда не денется. Юность — пора протестная по отношению ко взрослому миру. Я и сам таким был. Но так изначально заложено, что молодость всего хочет добиться сама, не опираясь на чужие знания и мудрость. Потому что, пока человек не получит собственный опыт, не пройдет через личные испытания, не научится самостоятельно падать и подниматься, преодолевать преграды и препятствия на пути, он так и продолжит набивать шишки. А в парниковых условиях получить опыт невозможно. Поэтому, когда ребенок из тепличной семьи выходит во взрослый серьезный мир, он начинает впадать в депрессию и уныние, ведь оказывается, что все не так, как изначально представлялось, что жизнь совсем другая.

К счастью, у нас не так. Ване недавно исполнилось 27 лет. В его возрасте я уже и в армии побывал, и ребенок у меня появился, то есть я прошел довольно серьезный путь. Но у него путь свой: Ваня окончил ВГИК, снял полнометражное кино, а до этого успешный диплом, короткометражную ленту «Девушка с косой», которая получила много наград на разных фестивалях... Какого-то мощного протеста по отношению к тому, что мы предлагаем, рекомендуем, у него нет. И по-человечески я рад, что, на мой взгляд, сыну удалось сохранить какую-то чистоту восприятия по отношению к миру и людям. Он не мажор, несмотря на то что родился и вырос в благополучной семье, не избалованный ребенок, слава богу. Уж не знаю, врожденное это или приобретенное, но я считаю, что Ваня — человек достойный, а это, по-моему, самое главное.

Еще одна из важных тем «ВИА «Васильки» — это мечта. А у вас есть какая-то большая мечта или все уже реализованы?

— Я бы сказал, что моя глобальная мечта — восстановление мира, покоя и процветание нашей страны в дальнейшем. Что касается каких-то личных моментов, то я уже нахожусь в том возрасте, когда самое радостное, что может быть, самая желанная роль — роль деда. Потому что сыном, мужем и отцом я уже был, а вот дедом пока еще не стал. Если говорить о чем-то фантастическом, то с детства мечтал увидеть летающую тарелку, чтобы убедиться, что мы не одни во Вселенной.

Так что мне просто хочется жить в мире, держаться за «миг между прошлым и будущем» (цитата из песни «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова». — «ВМ»), иметь возможность что-то сохранить и передать следующим поколениям.

В нашу непростую пору каким образом творческий работник может поддержать свою страну, людей?

— У одной певицы я слышал фразу, которая мне очень понравилась. «Я не пою — я создаю настроение», — сказала она. Мне кажется, что это очень важно — поддерживать настроение. Не давать себе и другим впадать в уныние и отчаяние — ведь это греховные состояния. Оптимизм, жизнелюбие, позитив, хорошее настроение... «Просыпаясь, улыбаться» — как в песне Олега Митяева, которая есть и в моем репертуаре: «Уповать и полагаться, лучшей музыкой считать, что сердце бьется, и, конечно, просыпаясь, улыбаться — это все, что нам с тобою остается».

Вспоминать об этом стоит так же часто, как вставать на утреннюю и вечернюю молитву. Ведь искусство занимается тем, что дарит надежду и наполняет жизнь смыслами. Я думаю, наша задача во все времена, не только в тяжелые, а в любые, которые переживает народ и страна, — создавать настроение радости, счастья, ощущение жизни как чуда, которое надо ценить в каждом его проявлении и моменте. Как сказал Фридрих Ницше: «Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины». Истина же, собственно, в том, что мы умрем. А вот для того, чтобы промежуток между началом и концом был осмысленным, искусство и существует. В том, чем занимается человек искусства, много общего с религиозной проповедью. Это дарит надежду, что все не бессмысленно и не конечно в жизни, наполненной разным, не только радостью, но и, к сожалению, горем.

Фильмография

Каруза (военный, семейный, 2025);

ВИА «Васильки» (сериал, 2025);

Гардемарины 1787. Мир (приключения, 2020);

Тайна Снежной королевы (фэнтези, 2015);

Аврора (драма, 2006);

Московская сага (сериал, 2004);

Огнеборцы (сериал, 2003);

Атлантида (драма, 2002);

Маросейка, 12: Сын (детектив, 2000);

Каменская (сериал, 1999);

Черный квадрат (криминал, 1992);

На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди (криминал, 1992);

Сердца трех (мини-сериал, 1992);

Гардемарины, вперед! (мини-сериал, 1987);

Зеленый фургон (драма, 1983);

Охота на лис (драма, 1980);

Розыгрыш (мюзикл, 1976).

Досье

Дмитрий Вадимович Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалыке Узбекской ССР. В 1963 году семья переехала в Красногорск Московской области. В 15 лет дебютировал в кино в главной роли в фильме «Розыгрыш» Владимира Меньшова. В 1982 году окончил ВТУ имени М. С. Щепкина, курс Михаила Царева и Риммы Солнцевой. Служил во внутренних войсках МВД СССР, в пожарной охране Москвы. В 1995 году выпустил музыкальные диски «Склонность к дождю» и «Здравствуй, если ты далеко…». В 1996 году впервые сыграл в театре в спектакле «Люди и мыши» Михаила Горева. С 2000 года выступает как телеведущий. С 2013 года руководит театральной студией «Школа гардемаринов». В 2007 году получил звание народного артиста России. В 2024-м — орден Дружбы за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.