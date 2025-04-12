Ссоры с друзьями из-за СВО и Донбасс: как живет актер Егор Бероев

Актер Егор Бероев обрел популярность благодаря роли Эраста Фандорина в фильме «Турецкий гамбит». Как сейчас складываются карьера и личная жизнь артиста, что известно о его гражданской позиции?

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Чем известен Бероев

Егор Бероев родился 9 октября 1977 года в Москве, окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. В 1998 году он был принят в труппу МХТ им. А. П. Чехова, где прослужил 10 лет. Свое увольнение артист объяснил тем, что у него «как-то не сложилось» с народным артистом СССР Олегом Табаковым, который на тот момент был худруком учреждения.

«Как-то не сложилось в результате с Олегом Павловичем, но я ему очень благодарен, он меня многому научил — прекрасный мастер! Меня там сильно загружали, поэтому не мог сниматься. Олег Павлович понял, что мне лучше не быть в театре», — говорил он.

Бероев дебютировал в кино в 1994 году в фильме «Посвящение в любовь». Известность ему принесла роль Эраста Фандорина в «Турецком гамбите». Также среди популярных работ артиста: контр-адмирал Смирнов в фильме «Адмирал», Семен Золотарев — в «Перевале Дятлова», капитан Марат — в фильме «В ожидании у моря».

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Бероева

Егор Бероев женат на актрисе Ксении Алферовой, с которой познакомился на съемках сериала «Московские окна». Пара сыграла свадьбу в 2003 году, спустя четыре года у артистов родилась дочь Евдокия.

«Егор — наша опора и добытчик. Заботится обо мне и дочери. За нас решили на небесах. Мы — творческие люди. Здесь важно понимание: для того чтобы быть вместе долго, надо понять, что для тебя важнее: человек или твоя обида. Надо идти на компромиссы», — делилась Алферова.

В 2018 году Бероев и Алферова сообщили в соцсетях, что стали опекунами подростка по имени Влад с синдромом Дауна, который остался без родителей. Супруги являются учредителями благотворительного фонда «Я есть!», который занимается особенными детьми, мальчик был воспитанником организации.

Как Бероев относится к СВО и мобилизации

Егор Бероев в октябре 2022 года заявил в интервью NEWS.ru, что в случае получения повестки не будет уклоняться от частичной мобилизации и отправится на фронт. Из-за того, что артист поддерживает действия российских властей, от него отвернулись многие друзья.

«За последние годы, как идет СВО, очень многое проявилось, прояснилось. Стало понятно, кто есть кто. Ведь многие мои друзья отвернулись от меня. Сначала — когда была эпидемия и я выступал за добровольную вакцинацию. Потом — когда я поддержал страну, президента и армию», — говорил Бероев.

Актер часто ездит в Донбасс, где снимает документальные ленты о жизни местных. По его словам, во время рабочих поездок он не единожды попадал под обстрел «Градов».

За что Бероев раскритиковал Назарова

Егор Бероев после начала спецоперации заявил, что оскорбившим Россию актерам больше не подаст руки. Также он раскритиковал народного артиста РФ Дмитрия Назарова за то, что тот «критиковал власть, получая зарплату от государства».

«Если ты работаешь в государственном театре и получаешь зарплату от государства, ты не можешь критиковать власть. Во МХАТе, например, огромные зарплаты. <…> Если хочешь — уйди, работай в YouTube. В театре должны быть идеология и цензура. Творчество не душит цензура, оно может быть разным. Но есть лицо страны», — сказал Бероев.

Чем сейчас занимается Бероев

Егор Бероев в 47 лет продолжает творческую деятельность. В 2025 году с ним ожидаются премьеры фильмов «Золотой дубль», «Про войну и про людей» и «Тимур и его команда». В последних двух лентах он выступает как актер и соавтор сценария.

В театральных постановках Бероев на настоящий момент не задействован.