Скончался актер фильма «Город грехов» Ники Кэтт

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В зарубежных информационных источниках стало известно о смерти американского актера Ники Кэтти.

Скончался актер фильма «Город грехов»
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Как стало известно, актер умер 8 апреля, однако близкие источники приняли решение обнародовать эту новость только сейчас.

О том, что информация является подлинной, заявил адвокат Ники Джон Слосс. 

Пока о причинах смерти артиста более подробных сведений нет.

Ранее сообщалось о смерти рэпера Паши Техника, скончавшегося в больнице Таиланда в результате легочной инфекции. Исполнитель был похоронен в пятницу в Москве на Николо-Архангельском кладбище.

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