Скончался актер фильма «Город грехов» Ники Кэтт
В зарубежных информационных источниках стало известно о смерти американского актера Ники Кэтти.
Как стало известно, актер умер 8 апреля, однако близкие источники приняли решение обнародовать эту новость только сейчас.
О том, что информация является подлинной, заявил адвокат Ники Джон Слосс.
Пока о причинах смерти артиста более подробных сведений нет.
Ранее сообщалось о смерти рэпера Паши Техника, скончавшегося в больнице Таиланда в результате легочной инфекции. Исполнитель был похоронен в пятницу в Москве на Николо-Архангельском кладбище.