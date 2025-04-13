Рами Малек расстался со своей возлюбленной

Актеры Эмма Коррин и Рами Малек казались идеальной парой — на счету у обоих заметные роли, престижные кинопремии и мировая известность.

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Впервые об их романе заговорили летом 2023 года, заметив вместе на концерте Брюса Спрингстина. Пара не скрывала своих отношений, но не давала совместных интервью. Коррин предпочитала не говорить о личной жизни вообще, а Малек упоминал избранницу осторожно.

Несмотря на скрытность, казалось, что у возлюбленных все хорошо. Меньше года назад они приобрели роскошный особняк в Лондоне. Ходили слухи, что дело идет к помолвке.

Однако продержался этот союз всего два года. По крайней мере, так утверждают близкие к артистам источники, чьи слова приводит Daily Mail. Они уверяют, что звезды приняли решение о расставании и уже некоторое время не вместе.

Причины разрыва не раскрываются. Но не исключено, что расставание пройдет мирно. Во всяком случае, именно так кончились предыдущие отношения Малека. До Эммы он встречался с актрисой Люси Бойтон. Пара была вместе пять лет, но все же решила разойтись. Бывшие возлюбленные при этом сумели остаться друзьями.