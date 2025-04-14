Умерла актриса Джин Марш из фильма «Возвращение в страну Оз»

Британская актриса Джин Марш, сыгравшая во множестве известных фильмов и ставшая одним из авторов сериала «Наверху, внизу», скончалась в 90 лет.

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По сообщениям режиссера Майкла Линдсей-Хогг, Марш скончалась в своем доме в воскресенье, 13 апреля, от осложнений, вызванных деменцией.

Поклонники сериала «Доктор Кто» помнят Марш по роли Сары Кингдом. Помимо этого, актриса также играла французскую принцессу Джоанну в «Крестовом походе» и чародейку Моргейн в «Поле битвы».

Джин также отметилась ролями в фильмах «Клеопатра», «Безумие», «Орел приземлился», «Возвращение в страну Оз» и «Ива». За свою работу актриса получила престижную премию «Эмми», передает The Hollywood Reporter.