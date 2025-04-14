Киллиан Мерфи высказался о фильме по «Острым козырькам»

Актёр Киллиан Мёрфи, известный по «Оппенгеймеру» и сериалу «Острые козырьки», высказался по поводу ленте, которая основана на шоу. По словам Мёрфи, фильм создаётся в первую очередь «для фанатов».

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Актёр имеет в виду, что получить полноценное удовольствие от картины смогут фанаты «Острых козырьков», которые знакомы со вселенной проекта. Рядовой зритель, возможно, сможет насладиться картиной, но не в полной мере.

Лентой по «Острым козырькам» занимается онлайн-кинотеатр Netflix, который обычно против релиза своих проектов в кино ради эксклюзивного выхода на платформе.

Ранее Найт рассказывал, что работа над полноценным фильмом по «Острым козырькам» ещё ведётся. Съёмки завершились в декабре, так что релиза ленты стоит ждать не раньше конца 2025 года.