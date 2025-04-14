Известный комик озвучил роль в мультсериале «Чемпионы»

Стендап-комик Евгений Чебатков ("Майор Гром: Игра") исполнил роль хоккейного комментатора в мультсериале "Чемпионы".

© Российская Газета

Киностудия "Союзмультфильм" и онлайн-кинотеатр Okko представили новый эпизод под названием "Заветная клюшка", в котором и появился голос известного комика. Премьера второго эпизода, озвученного Евгением Чебатковым, запланирована на конец апреля.

Мультсериал "Чемпионы" вдохновлен классическими анимационными фильмами режиссера Бориса Дежкина ("Шайбу! Шайбу!", "Метеор на ринге", "Матч-реванш" и др.). Лента рассказывает о противостоянии знаменитых команд - "Синих вымпелов" и "Красных метеоров". Проект создается при поддержке Континентальной хоккейной лиги.

В новом эпизоде по сюжету капитан "Синих Вымпелов" Иван Барашкин выходит на лед с клюшкой, подаренной ему известным хоккеистом. Инвентарь сыграет решающую роль в спортивном поединке.

Креативным режиссером и продюсером проекта выступил Максим Куликов, а выпускающим режиссером стал Павел Никифоров. Ранее роль спортивного комментатора в мультсериале озвучивал российский телеведущий Дмитрий Губерниев.