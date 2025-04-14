Скончался актер из "Друзей" и "Города грехов" Никки Кэтт

На 55-м году жизни скончался известный американский актер Никки Кэтт. По данным Variety, артист умер 8 апреля, обстоятельства и причина смерти не раскрываются.

Актерскую карьеру начал еще ребенком в 80-х, всего на его счету более 60 ролей в кино и сериалах. Он сотрудничал с большинством звездных режиссеров - Стивеном Содербергом, Кристофером Ноланом, Ричардом Линклейтером, Дэвидом Грином.

Он играл в "Гремлинах", "Сестричка, действуй", "Под кайфом и в смятении", "Бойлерной", "Рыцаре дорог 2010", "Поколение игры Doom", сериале "Друзья", "Бэтмене и Робине" и десятках известных проектов.

Кэтт работал с Робертом Родригесом в фильме "Город грехов". Он также появился в фильме Квентина Тарантино "Доказательство смерти".