Марк Эйдельштейн рассказал, кого из стримеров он хотел бы сыграть

В рамках большого интервью YouTube-каналу «Вписка» актёр Марк Эйдельштейн рассказал, кого хотел бы сыграть в кино.

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Звезда «Сто лет тому вперёд» и «Аноры» рассказал, что изначально мечтал сыграть Человека-паука или другого персонажа в фильмах Marvel, но после разговора с агентом передумал.

«Она сказала, что после этого очень сложно выбраться. Та эпоха Marvel, которая делала звёзд, уже прошла, а сейчас это уже на корню убивает артиста. И так я потерял роль мечты — а сейчас я не знаю. Просто хочу с интересными художниками работать по всему миру».

Затем Эйдельштейн отметил, что хотел бы поучаствовать в проекте фильма о популярном стримере Вячеславе Buster Леонтьеве — при этом не только сыграть его роль, но и написать сценарий.