Джонни Депп вернулся в Голливуд — первый кадр из фильма Day Drinker

Кинокомпания Lionsgate опубликовала первый кадр из фильма Day Drinker — новой картины режиссёра Марка Уэбба, постановщика «500 дней лета». Лента особенно примечательна тем, что одну из главных ролей в нём сыграл Джонни Депп, звезда «Пиратов Карибского моря».

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Это первое появление Деппа в Голливуде после скандального суда со своей бывшей женой Эмбер Хёрд, из-за которого Disney и другие мэйджоры отвернулись от него, разорвав контракты. После этого актёр заявил, что вряд ли вернётся в американское крупнобюджетное кино, однако это всё же произошло.

Съёмки Day Drinker идут прямо сейчас в Испании — лента расскажет историю таинственного гостя на яхте. Однажды выясняется, что он как-то связан с местной барменшей и некой преступницей.