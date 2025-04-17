Названа причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг, прославившаяся благодаря сериалу «Сплетница», скончалась из-за осложнений диабета. Об этом сообщило NBC News, ссылаясь на офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка.

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— Мишель Трахтенберг умерла от осложнений диабета, — говорится в публикации.

Трахтенберг скончалась на 40-м году жизни. По информации СМИ, ее тело обнаружила мать в квартире на Манхэттене. Полиция исключила версию убийства. По некоторым данным, незадолго до смерти Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени.

В конце февраля родные голливудской актрисы отказались от процедуры вскрытия для установления причины смерти по религиозным соображениям.

Очевидцы, которые видели актрису Мишель Трахтенберг за шесть дней до ее смерти, рассказали, что она уже тогда выглядела очень плохо. По словам сотрудника ресторана, куда артистка приходила ужинать, она была очень худой и «почти невесомой». О биографии, личной жизни и ярких моментах карьеры Трахтенберг — в материалах «Вечерней Москвы».