Умерла актриса Ядвига Янковская-Цесляк

Ушла из жизни Ядвига Янковская-Цесляк, известная польская актриса театра, кино и телевидения, артистка озвучания, лауреат ряда наград.

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Среди них - приз XXXVI МКФ в Каннах за лучшую женскую роль в фильме "Глядя друг на друга".

О кончине актрисы, выходившей на сцену до своих последних дней, сообщает Tojmiasto. Ей было 74 года.

Ядвига Янковская-Цесляк родилась 15 февраля 1951-го в Гданьске. В 1972-м окончила Варшавскую высшую театральную школу, тогда же профессионально дебютировав и на экране, и на сцене.

Играла в Пулавской театральной студии, в варшавских Драматическом театре, Польском театре, Новом театре, театрах "Повшехны" и "Атенеум".

В ее фильмографии - проекты "Нужно убить эту любовь" (Магда, главная роль), "Ночная вахта", "Госпожа Бовари - это я", "Маскарад", "Убей меня, легавый", "Чародей", "Похоронная церемония" и другие, всего более семидесяти.