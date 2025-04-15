Макс +100500 рассказал о съемках в голливудских фильмах

Макс +100500 признался, что снялся в двух голливудских фильмах: «Три часа пластического грима»
Блогер Максим Голополосов, более известный как Макс +100500, рассказал о том, как снялся в двух голливудских фильмах. В проекте «Дежурный по Кинопоиску» он признался, что в обеих картинах так и не попал в финальный монтаж. Тем не менее процесс съёмок звезда Сети запомнил надолго.
В комедии «Скауты против зомби», где снимались Патрик Шварценеггер и Тай Шеридан, Голополосов играл зомби. Движению его обучал специальный хореограф, но, по словам Макса, у него уже был опыт такой роли.
«Я с детства играю в игры по Resident Evil (компьютерную игру — Прим. Super). Я жёстко фанател по зомби-темам. И мы играли с пацанами в зомби. У меня опыт типа был», — поделился блогер.
Вторая картина в фильмографии Макса — «Обитель зла: Последняя глава», которая снималась в ЮАР. На этих съёмках с Голополосовым работал старший гример.
«Три часа пластического грима. Правда, на монтаже получалось так, что каждый раз, когда камера должна пролететь мимо меня, они кат делают на другой ракурс. В итоге в кадр я нигде не попал», — заключил Макс.