Макс +100500 рассказал о съемках в голливудских фильмах

Блогер Максим Голополосов, более известный как Макс +100500, рассказал о том, как снялся в двух голливудских фильмах. В проекте «Дежурный по Кинопоиску» он признался, что в обеих картинах так и не попал в финальный монтаж. Тем не менее процесс съёмок звезда Сети запомнил надолго.

© Super.ru

В комедии «Скауты против зомби», где снимались Патрик Шварценеггер и Тай Шеридан, Голополосов играл зомби. Движению его обучал специальный хореограф, но, по словам Макса, у него уже был опыт такой роли.

«Я с детства играю в игры по Resident Evil (компьютерную игру — Прим. Super). Я жёстко фанател по зомби-темам. И мы играли с пацанами в зомби. У меня опыт типа был», — поделился блогер.

Вторая картина в фильмографии Макса — «Обитель зла: Последняя глава», которая снималась в ЮАР. На этих съёмках с Голополосовым работал старший гример.