Звезда «Универа» отказалась играть глупых персонажей

Российская актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», заявила, что больше не станет играть глупых персонажей. Ее слова приводит сайт «Страсти».

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«Я в какой-то момент сказала себе, что больше не буду играть глупышек, потому что у этого есть определенные последствия», — пояснила актриса.

Хилькевич отметила, что после съемок в «Универе» ей предлагали много похожих ролей, но она отвечала отказом.

«Уж лучше вообще никого не буду играть, чем участвовать в однотипных историях», — добавила она.

Хилькевич также рассказала, что отказывается от съемок без одежды. По ее словам, сцены в обнаженном виде необходимо обсуждать с режиссером и с мужем, если они действительно нужны в проекте.

Ранее Хилькевич прокомментировала скандал, связанный с участием актрисы Кристины Асмус (настоящее имя — Кристина Мясникова) в сериале «Склиф». Она отметила, что актер должен выполнить свою работу вне зависимости от настроения, обстоятельств и состояний.