Раскрыт актерский состав сериала «Mosquito Bowl» Питера Берга

Николас Голицын («Пурпурные сердца», «Мысль о тебей») и Билл Скарсгард («Ворон», «Носферату») собираются сняться в фильме «Mosquito Bowl» режиссера Питера Берга. Как сообщает Deadline, сценарий, написанный Бергом совместно с Марком Л. Смитом («Дочь болотного царя», «Парни в лодке») основан на бестселлере Базза Биссинджера «The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II».

Действие книги происходит после атаки на Перл-Харбор, когда четыре лучших звезды студенческой команды по американскому футболу отказываются от своей славы и спортивной карьеры, чтобы записаться в морскую пехоту. Готовясь к жестокому вторжению на Окинаву, они играют в легендарном матче с участием некоторых из величайших спортсменов в истории — игре, которая для многих станет последней в их жизни.

Фильм станет первым проектом в рамках недавно возобновленного соглашения Питера Берга и его компании Film44 с Netflix. Оно было подписано после успеха мини-сериала Берга «Первозданная Америка» (также по сценарию Смита), который провел четыре недели в глобальном списке 10 лучших телешоу Netflix (на английском языке) и собрал 35,1 миллионов просмотров после своего дебюта в январе. Ранее мини-сериал «Побочный эффект: Смерть», снятый Бергом и Film 44, провел пять недель в глобальном списке 10 лучших телешоу Netflix (на английском языке), собрав 29,1 миллионов просмотров.