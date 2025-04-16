Кевин Клайн и Лора Линни снимутся в сериале «American Classic»

Лора Линни («Реальная любовь», «Озарк»), Кевин Клайн («Рыбка по имени Ванда», «Все совпадения случайны») и Джон Тенни («В тихом омуте», «Чайка») сыграют главные роли в комедийном сериале «American Classic» MGM+. Как сообщает Deadline, сценарий написали Боб Мартин («Пращи и стрелы», «Выпускной») и Майкл Хоффман («Последнее воскресенье», «Сон в летнюю ночь»). Съемки начнутся в Нью-Джерси летом 2025 года.

© Кадр из сериала «Озарк»

Главный герой - звезда Бродвея и печально известный нарцисс Ричард Бин (Клайн), который переживает впечатляющий публичный срыв и возвращается в свой родной город Миллерсбург и в семейный театр, где он впервые осознал свою гениальность. Когда он приезжает, он с удивлением обнаруживает, что его отец, бывший художественный руководитель, сбился с пути и что некогда уважаемый театр, которым теперь управляют его брат Джон (Тенни) и его жена Кристен (Линни), по необходимости превратился в дешевый театр-ресторан, где подают ростбиф и детективы об убийствах. Он решает спасти город, театр и мир, представив великую американскую классику на этой сцене. Режиссером и исполнителем главной роли будет, конечно же, сам Ричард Бин.

Кристен Форрест Бин выросла, играя в Театре, управляемом семьей Бин. Она влюбилась в Ричарда, когда ей было 19 лет и сбежала с ним, чтобы попытаться добиться успеха в Нью-Йорке. Но, когда они оказались там, карьера Ричарда пошла в гору, а Кристен всё больше разочаровывалась и, наконец, собрала вещи и уехала домой в Миллерсбург, где в конечном итоге вышла замуж за младшего брата Бина – Джона - и родила дочь Миранду. Будучи недавно назначенным мэром Миллерсбурга, Кристен направляет свою страсть, а также свою сильную практическую сторону на то, чтобы помочь сохранить семейный театр.