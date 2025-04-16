В Голливуде немало звезд, которых путают не только зрители, но и коллеги. Один из самых ярких примеров – Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган. Их внешнее сходство настолько очевидно, что даже фанаты иногда теряются.

Том Харди и Логан Маршалл-Грин – еще одна пара актеров, которых часто принимают друг за друга. Харди родом из Великобритании, а Маршалл-Грин – из США. Интересно, что Логан на год старше и у него действительно есть брат-близнец. Тем не менее, многие продолжают считать его главным двойником Тома Харди.

Сколько актеры заработали за культовые роли

Актера Даниэля Рэдклиффа часто путают с Элайджа Вудом. И даже в интервью актеры сами часто шутят об этом.

Иногда такие совпадения выглядят как настоящий сбой в Матрице.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Sayd0o.