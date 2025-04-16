Евгений Цыганов — о том, почему стал актером

Актер Евгений Цыганов признался в интервью журналу «Чтиво», что в детстве не был намерен становиться актером.

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В детском возрасте, вспомнил звезда «Мастера и Маргариты», он попал в Театр на Таганке и понял, что «не хочет быть артистом».

«Но поступать куда-то надо было: в армию идти не хотелось. <…> И вдруг я на поступлении почувствовал, что у меня через этот текст получается общаться и владеть зрительским вниманием. Это прям вштыривает. Как, наверное, любая власть», — поделился актер.

Цыганов не смог ответить на вопрос, подсматривал ли он за игрой какого-либо артиста в начале карьеры. При этом, рассказал артист, однажды он пытался на сцене изобразить момент из фильма «Торжество Эдерманна», в которой герой Клауса Мария Брандауэр рвет зубами газету.