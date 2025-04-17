Линдси Лохан впервые снимется в сериале

Линдси Лохан присоединилась к драматическому сериалу стриминга Hulu «Искусство обмана» (Count My Lies), который разрабатывается сценаристами Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, известными по работе над хитовым проектом NBC «Это мы».

Актриса сыграет главную роль и выступит исполнительным продюсером, это станет первой главной телевизионной ролью в карьере Лохан.

Сюжет строится вокруг патологической лгуньи Слоун Карауэй, которая обманом получает должность няни в семье очаровательной и харизматичной Вайолет и Джея Локхартов. Слоун кажется, что она наконец-то получила работу своей мечты, но вскоре она обнаруживает, что попала в дом, полный секретов, готовых взорваться с потенциально катастрофическими последствиями для всех участников.

Роман «Искусство обмана», опубликованный в марте этого года, является дебютной работой Софи Става, которая выступает продюсером телевизионной адаптации для Hulu.