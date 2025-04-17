Звезда «Аноры» отказалась сниматься в новых «Звездных войнах»

Источники издания Variety сообщили, что звезда «Аноры» Майки Мэдисон отказалась от съёмок в новой части «Звёздных войн» вместе с Райаном Гослингом. Актриса не захотела сниматься в ленте сама.

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Изначально инсайдеры говорили, будто Майки уже согласилась сняться в ленте, хотя на деле ситуация полностью обратная. Переговоры с актрисой действительно вели, но они, как оказалось, так ни к чему и не привели.

«Звездные войны» Шона Леви с Гослингом должны стать самостоятельным фильмом вселенной, не связанным с историей Скайуокеров. Детали сюжета по-прежнему держатся в тайне, а премьера назначена на 22 мая 2026 года.