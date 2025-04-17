Умер актер сериала «Первый отдел» Денис Верягин

Экс-супруга первой сообщила поклонникам грустную новость

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Ушел из жизни российский актер Денис Верягин. О трагичном событии в соцсети сообщила его бывшая супруга, Оксана Романова.

«Денис ушел из жизни. Это большое горе для семьи и для его дочери», — написала она на своей странице.

У артиста осталась дочь, рожденная в браке с Романовой. Несмотря на то, что супруги недолго прожили вместе, они поддерживали общение и после расставания.

Причину смерти Верягина его бывшая жена разглашать не стала. Хотя выглядит такой преждевременный уход довольно печально. Молодой, здоровый, перспективный и полный энергии актер скончался на самом взлете, в 42 года.

В личном блоге звезды не так много фотографий, но почти все они связаны с любимой работой. Есть кадры с более известными коллегами, Ольгой Волковой, Дмитрием Певцовым. Родившись в Ульяновске, Верягин начинал карьеру в труппе местного драмтеатра, но после решился попытать счастья в столице. И удача ему улыбнулась. Актер успел сняться в сериале «Пять минут тишины. Новые горизонты», где его партнерами по площадке стали Алексей Нилов, Роман Курцын, Игорь Лифанов.

Затем последовали роли в сериалах «Первый отдел» и «Великолепная пятерка». Тяготел Верягин и к музыке, пел и снимал клипы. Скончался артист у себя на родине. Дата прощания пока не определена.