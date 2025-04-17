Цыганов ответил, кто считает его самым отвратительным партнером в кино

Евгений Цыганов заявил о том, что он абсолютно не тщеславен. Актер считает, что составители рейтингов лучших актеров (в которые он, по его словам, никогда не попадает) руководствуются в своих приоритетах теми же принципами, что и недалекие хейтеры.

- Конечно, в меня может что-то попадать, - признался Евгений Цыгнов изданию «Чтиво». - Помнишь, как у Чехова: «Хвалят — приятно, ругают — два дня чувствуешь себя не в духе». Но в целом… Нам педагоги на курсе говорили: «Главное — иметь внутренний критерий, вы лучше других знаете, получилось у вас или нет». Ну и самоирония нам в помощь.

Евгений Цыганов также рассказал, что, выбирая между карьерой рок-музыканта и актера, он руководствовался нежеланием идти в армию:

- В 15 понял, что хочу заниматься музыкой, писать тексты и играть в рок-группе. Был у меня такой протест. Но поступать куда-то надо было: в армию идти не хотелось. И в итоге я выучил какие-то стихи и попросил Ксению Кутепову, знакомую мне по киношколе (а она уже была актрисой «Мастерской Петра Фоменко»), меня послушать. Я начал ей читать, а она со мной разбирала текст и рассказывала, как с ним работать. В общем, потратила на меня уйму времени, за что я ей страшно благодарен. И вдруг я на поступлении почувствовал, что у меня через этот текст получается общаться и владеть зрительским вниманием. Это прям вштыривает. Как, наверное, любая власть.

Успехи детей Евгений Цыганов считает самым важным в своей жизни:

- Я для себя вдруг как-то сформулировал, что нет ничего круче, чем успехи твоих детей. То есть когда тебе какую-то статуэтку дали — это приятно. Но когда твой ребенок вдруг вытащил гитару и долбанул Стинга с нуля — ты испытываешь гордость. Я как-то повез фильм «Питер FM» представлять в Болонью. Ко мне подошел итальянец и говорит: «А ты гордишься тем, что ты русский?» Я отвечаю: «А ты гордишься тем, что ты итальянец?» Он: «Конечно». Я спрашиваю: «А тем, что ты мужик, гордишься?» Он говорит: «Ну конечно». А я вот к этому как к данности отношусь. Я мужик, я русский. Ну что мне этим гордиться? Это как гордиться своим левым ухом или правой коленкой. А вот успехи детей — это да.

Затронул Евгений Цыганов и тему работы с женой Юлией Снигирь в одном и том же кинопроекте - «Мастер и Маргарита»:

- Ну, это испытание. Как бы сказать? Мы ни с кем так не ругались на площадке. Я считаю, ты в принципе ни с кем не способен ругаться так, как с самым близким человеком. Когда мы снимались у Худякова — в какой-то момент оба вылетели из кадра, похлопали дверьми. Юля заявила: «Ты самый отвратительный партнер!» Худяков сказал: «Вот это электричество!» Он был очень доволен, что искры летят, что есть какое-то столкновение. «Мастер и Маргарита» был позже. Булгаков сказал, что любовь — это разделить с любимым человеком его участь. Для меня это было как благословение автора. Юлю-то утвердили раньше меня.

Как «ИнтерМедиа» сообщало ранее, завершились съёмки первой киноэкранизации романа Льва Толстого «Семейное счастье» с Евгением Цыгановым в главной роли.