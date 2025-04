Умерла звезда сериала «Чертова служба в госпитале Мэш»

Ушел из жизни Патрик Адьярте, американский актер кино, ТВ и Бродвея, певец и танцовщик филиппинского происхождения.

© Российская Газета

Его самые известные экранные работы - "Король и я" с Юлом Бриннером (картина взяла два "Золотых глобуса") и культовый сериал "Чертова служба в госпитале Мэш".

Полная фильмография артиста - более двадцати пунктов, он снимался с 1956 по 1996 год: "Бонанза", "Давно пора", "Песня цветочного барабана", "Железная сторона", "Отдел 5-0", "Коджак" и другие проекты.

Причиной смерти 81-летнего актера стали проблемы со здоровьем. Об этом пишет Extra со ссылкой на посты друзей и коллег Адьярте в Сети.

Патрик Адьярте родился в 1943 году в Маниле. Эмигрировав в США, с 1965 года пробовал себя как сольный исполнитель, выпустив сингл Five Different Girls и записав треки Where You Gettin' Your Kicks Now?, Move и Don't Let This Room Become Your World. Оставив экран, работал учителем танцев.