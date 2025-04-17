Ушла в монастырь: как сейчас выглядит актриса Екатерина Васильева

Звезда советского кино Екатерина Васильева много лет назад завершила актерскую карьеру и стала монахиней. В эфире шоу «МАЛАХОВ» показали, как теперь выглядит 79-летняя женщина. На кадрах заметно, что она осунулась и ходит с палочкой.

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Телеведущий Андрей Малахов встретился с Екатериной и пообщался о ее жизни. Пока в эфире показали лишь отрывок из программы.

Напомним, что Васильева запомнилась поклонникам своими яркими ролями. Но у нее была сложная жизнь. Некоторые считают, что именно по этой причине она отказалась от всего мирского и обратилась к Богу.

«Другого варианта нет. Не получится усидеть на двух стульях. Наверное, поэтому таков финал моей жизни. Сейчас я там, где и надо мне быть. Я пришла за спасением — это цель, вот почему я живу в монастыре. Бог меня привел», — рассказывала Екатерина.

Знакомые и коллеги артистки не сразу поддержали ее решение. Кто-то даже подумал, что она серьезно больна.

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