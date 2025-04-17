Алек Болдуин рассказал, как похудел на 11 килограмм для роли в фильме

Актёр старается не изнурять себя жёсткими диетами. Алек Болдуин рассказал, что в последние годы ведёт не такой активный образ жизни, как это было раньше. Он не ходит в тренажёрный зал, ограничиваясь домашними тренировками по йоге.

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При этом Болдуин отметил, что ради работы умеет в сжатые сроки привести себя в форму. Так было, например, в случае с фильмом «Голубой жасмин», где Алек играл одну из главных ролей. Актёр поделился, что во время подготовки к съёмкам похудел на 11 кг.