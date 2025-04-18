Райан Гослинг станет частью «Звездных войн»

На мероприятии Star Wars Celebration режиссёр Шон Леви объявил, что актёр Райан Гослинг, известный по «Барби» и «Драйву», присоединится к огромной франшизе. Гослинг сыграет в ленте Star Wars Starfighter.

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Производство новой ленты, которая развернётся через пять лет после девятого эпизода, стартует этой осенью. Премьера картины намечена на 28 мая 2027 года.

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Ранее сообщалось, что за сценарий фильма отвечает Джонатан Троппер («Проект «Адам»), который уже работал с Леви как раз над лентой «Проект «Адам». Вчера стало известно, что в картину хотели пригласить звезду «Аноры» Майки Мэдисон, но она отказалась сниматься в фильме.