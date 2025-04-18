По данным издания Deadline, актёр и комик Пит Дэвидсон может сыграть в новом фильме Дэвида Литча, известного по лентам «Быстрее пули» и «Каскадёры». Ранее в актёрский состав картины вошёл Николас Холт, известный по «Людям Икс» и «Теплу наших тел».

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Сценарием занимался Марк Бьянкулли («Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей»), однако детали сюжета держатся в тайне. Источники сообщали, что криминальный боевик может сосредоточиться на группе грабителей банков, которые используют социальные сети для трансляции своих преступлений и играют в кошки-мышки с полицией.

Съемки пока безымянной ленты Amazon MGM Studios запланированы на лето. Инсайдеры утверждают, что новинка выйдет не на стриминговом сервисе, а в кинотеатрах.