Михалков вспомнил, как дал автограф обнаженной поклоннице

Режиссер Никита Михалков признался в беседе с «Пятым каналом», что в начале 2000-х с ним произошла забавная история с фанаткой.

Михалков объяснил, что находился в командировке и работал допоздна. Он с секретарем захотел перекусить и вышел на улицу. Там режиссер попал в ночной клуб. Артист признался, что сразу хотел уйти, но его попросили остаться. Однако, как отметил кинематографист, они с секретарем все-равно решили поесть и «свалить».

«Мы сели в углу, заказали, и вдруг я боковым зрением вижу рядом с собой сосок женский. Я поворачиваю голову — стоит очаровательная девочка лет, наверное, 19, и говорит: «Здравствуйте, можете дать мне автограф?» Я ответил, что, конечно, могу, попросил у нее листочек бумаги, спросил имя», — вспомнил режиссер.

По словам Михалкова, девушка призналась, что воспитывалась на его фильмах.

Никита Михалков начал сниматься в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме Константина Воинова «Солнце светит всем». В 1967 году он дебютировал как режиссер, сняв картину «И эти губы, и глаза зеленые…». Он наиболее известен по проектам «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Утомленные солнцем», «12». В 1984-м кинематографист удостоился звания народного артиста РСФСР.