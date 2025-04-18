Опубликован топ самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes

Названы самые высокооплачиваемые актеры по версии Forbes
Журнал Forbes подвёл итоги 2024 года, составив топ самых высокооплачиваемых актёров.
В очередной раз его возглавил Дуэйн "Скала" Джонсон, заработавший за прошлый год около 88 миллионов долларов благодаря комедии "Миссия: Красный" и мультфильму "Моана 2", где актёр, помимо озвучивания роли Мауи, также выступил продюсером под процент с проката.
На втором месте оказался Райан Рейнольдс с 85 миллионами долларов - в этом актёру способствовал фильм "Дэдпул и Росомаха".
Третье место - у Кевина Харта, он заработал 81 миллион долларов. За прошедший год актёр очень много снимался: в число фильмов и сериалов вошла экранизация игры "Бордерлендс" и шоу "Крепкий Харт".
Полная версия Топ-10 выглядит так:
- Дуэйн Джонсон - 88 млн;
- Райан Рейнольдс - 85 млн;
- Кевин Харт - 81 млн;
- Джерри Сайнфелд - 60 млн;
- Хью Джекман - 50 млн;
- Брэд Питт - 32 млн;
- Джордж Клуни - 31 млн;
- Николь Кидман - 31 млн;
- Адам Сэндлер - 26 млн;
- Уилл Смит - 26 млн.