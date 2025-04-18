Опубликован топ самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes

Журнал Forbes подвёл итоги 2024 года, составив топ самых высокооплачиваемых актёров.

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В очередной раз его возглавил Дуэйн "Скала" Джонсон, заработавший за прошлый год около 88 миллионов долларов благодаря комедии "Миссия: Красный" и мультфильму "Моана 2", где актёр, помимо озвучивания роли Мауи, также выступил продюсером под процент с проката.

На втором месте оказался Райан Рейнольдс с 85 миллионами долларов - в этом актёру способствовал фильм "Дэдпул и Росомаха".

Третье место - у Кевина Харта, он заработал 81 миллион долларов. За прошедший год актёр очень много снимался: в число фильмов и сериалов вошла экранизация игры "Бордерлендс" и шоу "Крепкий Харт".

Полная версия Топ-10 выглядит так: