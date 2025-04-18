Режиссер раскрыл правду о скандале с Кристиной Асмус
Режиссер Мария Агранович рассказала о скандале с Кристиной Асмус. Актрису недавно выгнали со съемок сериала из-за ее выходок.
«Это правда. Кристину Асмус выгнали. Это профнепригодность», — сообщила Мария Агранович.
Правда, делиться подробностями произошедшего режиссер не стала, сославшись на запрет «выносить сор из избы», передает «КП».
Причиной изгнания актрисы стало ее некрасивое поведение. Сообщалось, что бывшая жена Гарика Харламова опаздывала, скандалила и издевалась над коллегами, а еще пыталась вносить правки в сценарий.
Как ранее писала «СП», не стала молчать о позоре артистки Тина Канделаки.
«Нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был не простой, но необходимый шаг», — заявила она.