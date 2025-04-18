Режиссер раскрыл правду о скандале с Кристиной Асмус

Режиссер Мария Агранович рассказала о скандале с Кристиной Асмус. Актрису недавно выгнали со съемок сериала из-за ее выходок.

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Правда, делиться подробностями произошедшего режиссер не стала, сославшись на запрет «выносить сор из избы», передает «КП».

Причиной изгнания актрисы стало ее некрасивое поведение. Сообщалось, что бывшая жена Гарика Харламова опаздывала, скандалила и издевалась над коллегами, а еще пыталась вносить правки в сценарий.

Как ранее писала «СП», не стала молчать о позоре артистки Тина Канделаки.