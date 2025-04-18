Михалков высказался о перспективах Юры Борисова на «Оскаре»

Режиссер Никита Михалков назвал Юру Борисова очень хорошим актером, но заявил, что фильм «Анора», в котором он снялся, является слабой картиной. Его слова приводит ТАСС.

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Михалков дал интервью, посвященное грядущему открытию Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), президентом которого он является.

«Получила бы "Анора" приз на ММКФ? Никогда! Это слабая картина, хотя я не хочу ее ругать. Но говорю это не как президент фестиваля, а как режиссер. Юра Борисов — очень хороший актер и, возможно, когда-нибудь получит свой "Оскар"», — оценил перспективы Михалков.

За роль в картине независимого американского режиссера Шона Бейкера Борисов получил несколько престижных наград и даже был номинирован на «Оскар». Он стал первым артистом из России, кто претендовал на приз Американской киноакадемии, однако уступил награду.

Ранее Михалков заявил о негативном образе русских в фильме «Анора».