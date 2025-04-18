Актер из «Игры престолов» готов сняться в российском кино

Исландский актер сериала "Игра престолов" Хафтор Бьёрнссон готов сниматься в кино в России, если ему понравится сценарий и роль. Об этом он сообщил ТАСС во время открытия международных соревнований Siberian Power Show в Красноярске.

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«Если мне понравится сценарий и роль, то, конечно, я бы сто процентов принял участия в съемках фильма в России. Мне неважно, где снимается кино, главное, чтобы оно у меня вызывало сильные чувства»‎, — сообщил Бьёрнссон.

По словам актера, когда ему поступило предложение о съемках в "Игре престолов", он согласился немедленно.

«Я большой фанат этого проекта, поэтому согласился сразу»‎, — пояснил Бьёрнссон, уточнив, что пока предложения о съемках в России ему не поступали.

В Красноярск актер приехал впервые, чтобы принять участие в международных соревнованиях Siberian Power Show. Бьёрнссон будет участвовать в спортивном конкурсе по силовой тяге.