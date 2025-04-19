Умер Джо Дея режиссер «Дракулы»

Скончался Джозеф "Джо" Дея, актер, продюсер, сценарист, оператор, монтажер, арт-директор, режиссер музыкальных клипов, сериалов и реалити-шоу, телеведущий.

© кадр из сериала «Дракула»

Постановщик скончался на 72-м году жизни в Калифорнии.

Лауреата четырех премий "Эмми" убила глиобластома, опухоль мозга, после борьбы с которой умерли Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк.

Некролог опубликован в Variety.

Дея снял три десятка видеоклипов, пять из которых вошли в топ-100 по версии журнала Rolling Stone. Его ролик на трек Screaming in the Night группы Krokus стал первым хеви-метал-видео, попавшим в ротацию MTV.

Также Дея снял сериал 1990 года "Дракула" - с Денисом Форестом в роли Носферату, шоу "Паранормальные явления" (Sightings) и "Их разыскивают в Америке", десятки других проектов.