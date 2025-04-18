Актер Сергей Гилев рассказал, кого он хотел бы сыграть

Сегодня на 47-м Московском Международном кинофестивале прессе и представителям киноклубов показали фильм "Планета" Михаила Архипова - одну из трех русских картин, которые вошли в Основной конкурс. Завтра на фестивале состоится премьера фильма.

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Актер Сергей Гилев, который сыграл режиссера Николая Беренцева - главного героя фильма - после показа ответил и на вопросы "РГ". По сюжету его герой, прототипом которого послужил режиссер Павел Клушанцев, в 1960 году готовится к съемкам масштабной научно-фантастической картины об экспедиции на Венеру. Придумывая фантастическую планету, он начинает сомневаться, нужен ли его фильм зрителям. Особенно потому, что для него крайне важна теория о радиусе добра.

Сергей Гилев, который посмотрел фильм и на пресс-показе, и собирается прийти смотреть во второй раз на премьеру, рассказал, что в детстве любил прозу Николая Носова и с удовольствием сыграл бы Незнайку. Обозреватель "РГ" попросила его провести аналогию "Планеты" с фильмами "Дюна" (новой и старой версиями) Дени Вильнева и "Солярисом" Андрея Тарковского. Ответы можно посмотреть в видео. Также актер рассказал о космических ракетах, Павле Клушанцеве и Константине Циолковском. И ответил на вопрос, хотел бы полететь в космос сниматься в кино или нет, и обосновал свой ответ.