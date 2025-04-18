Актер Андреев — о скончавшемся Рудольфе Панкове

Рудольф Панков был великим актером дубляжа и скромным человеком, заявил «Газете.Ru» его коллега Вадим Андреев. До этого стало известно, что Панков скончался на 88-м году жизни.

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«Великий актер дубляжа, великий. Могу сказать, что один из моих учителей. Когда я начинал этим заниматься, он уже был большим мастером. Достаточно вспомнить "Блеф" и его Челентано — по-моему, великолепная работа. Вообще был чудесный, добрейший, скромный человек. В лицо его никто не знал, естественно, поскольку он практически не снимался, но был великим мастером дубляжа», — сказал он.

Другой актер дубляжа Николай Быстров, озвучивший Гарри Поттера в серии фильмов, в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что рос на работах Панкова.

«Потрясающий актер, мастер дубляжа, я рос на его работах! У него огромная фильмография, а ролей в дубляже, мне кажется, еще больше», — отметил он.

18 апреля о смерти Рудольфа Панкова сообщили в Telegram-канале объединения «Русский дубляж».

Панков в 1961 году окончил ВГИК и сразу начал работать в сфере дубляжа на киностудии им. Горького. Он прославился тем, что был голосом многих культовых персонажей для российского зрителя: он озвучивал Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого», Жан-Поля Бельмондо в «Профессионале», Дэвида Суше в сериале «Пуаро Агаты Кристи». Также актер озвучил Артура Уизли в фильмах о Гарри Поттере.