Джон Литгоу ответил на критику своего назначения на роль Дамблдора

Американский актер Джон Литгоу прокомментировал негативную реакцию фанатов из-за его утверждения на роль директора Хогвартса в готовящемся сериале о Гарри Поттере. По словам артиста, он одновременно взволнован и обеспокоен перспективой сыграть персонажа, которого ранее воплощали британские актеры.

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Актер будет четвертым исполнителем роли Альбуса Дамблдора после Ричарда Харриса, Майкла Гэмбона и Джуда Лоу, каждый из которых — выходец из Великобритании.

«Я очень взволнован и при этом очень напуган. Я буду преемником великого Майкла Гэмбона. Я не англичанин, хотя и играл его на телевидении. Напоминаю всем, что в сериале «Корона» я играл Уинстона Черчилля, и у меня отлично получилось», — сказал он в интервью на BBC The One Show.

Актер открыто признал существование критики в свой адрес из-за его американского происхождения.

«Я знаю, что многие были возмущены тем, что американца наняли играть главного английского волшебника. Но я сделаю все возможное. Это невероятно волнительно», — добавил он.

Недоумение фанатов связано скорее не с гражданством актера, а с его возрастом. Ему сейчас 79 лет, а сериал рассчитан минимум на семь сезонов и 10 лет работы. Ричард Харрис, сыгравший Дамблдора в первых двух фильмах, не дожил до премьеры «Тайной комнаты» и ушел из жизни в 72 года. Сменивший его Майкл Гэмбон, доиграл до конца серии и скончался в возрасте 82 лет.

Хотя слухи о возможном утверждении Литгоу на роль Дамблдора ходили давно, официальное подтверждение от HBO последовало только в апреле.

Также канал подтвердил, что Ник Фрост сыграет лесничего Рубеуса Хагрида, Джанет Мактир — профессора Минерву Макгонагалл, Паапа Эссьеду — профессора зельеварения Северуса Снейпа, Люк Таллон — профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррелла, а Пол Уайтхаус — смотрителя Аргуса Филча.