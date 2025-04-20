Уолт Дисней звал работать: как снимал фильмы-сказки режиссер Птушко

Он смог показать самое массовое в истории советского кино нашествие врага при помощи обыкновенных зеркал. На этой неделе исполнилось 125 лет Александру Птушко, режиссеру, который подарил нам сказки и научил Голливуд снимать кино.

© скриншот из фильма «Сказка о царе Салтане»

Полвека назад «Сказку о царе Салтане смотрели, буквально раскрыв рты от удивления. Когда компьютерных эффектов еще не было, режиссер Александр Птушко заставил зрителей поверить в чудо.

«Это было изобретение Лукича. Мы знали, что это плод изобретательства и техники. Но удивляло, потому что она как живая. Есть такое понятие: вера в предлагаемые обстоятельства.

Родоначальник эпического фэнтези так Александра Птушко окрестили в Голливуде. Пожалуй, никто не принес в кино столько новаторский идей. В 1946 году фильм «Каменный цветок получил приз на Каннском фестивале «За лучшее цветовое решение. Для съемок этой картины впервые использовали новую трехслойную цветную пленку.

«Илья Муромец первая в Советском Союзе широкоэкранная лента со стереозвуком и смелым экспериментом в создании массовки. Для эпизода нашествия тугарской орды потребовалось бы несколько десятков тысяч воинов. Проблему решили с помощью зеркальной установки из нескольких пластин, каждая из которых множила изображение. В общем, как детский калейдоскоп, только в кино.

«Складывалось ощущение, что там даже не сотни, даже не тысячи, даже не десятки тысяч, а какая-то невероятная масса людей, страшная орда, которая надвигается на нашу страну», - рассказал заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея Александр Федосов.

Свое призвание Александр Птушко нашел не сразу. В родном Луганске работал художником, заведовал семилетней сельской школой. И только в 27 лет после окончания Московского института народного хозяйства пришел на «Мосфильм. Через несколько лет Птушко выпускает первый в мире полнометражный кукольный мультфильм «Новый Гулливер.

В одном фильме больше двух тысяч кукол. Картина потрясла весь мир. А слова восхищения в адрес Птушко отправляют звезды кино с мировым именем.

«Это был и Чарли Чаплин, который поздравлял Александра Лукича с новым проектом и желал ему всяческих успехов», - отметил Александр Федосов.

Говорят, Уолт Дисней предлагал Птушко любые условия контракта. Но Александр Лукич ответил твердо:

«Я русский человек и никуда из России не уеду. Да и на родном «Мосфильме дела шли неплохо: Птушко разрешили открыть собственную экспериментальную мастерскую, где он смог воплощать самые смелые идеи комбинированных съемок.

Оптическое совмещение один из любимых трюков Александра Птушко. В одном кадре оно превращает актеров обычного роста в лилипутов и великанов.

«Мы их воспринимаем как кукол, как маленьких лилипутов. Почему? Потому что они сделаны на расстоянии где-то примерно 15 30 метров.

Такой же прием Александр Птушко использовал в «Золотом ключике. В сцене, где маленький Буратино проходит впереди Дуремара, пришлось прибегать к режиссерской хитрости: на дальнем плане установили бутафорские ноги Дуремара, величиной с человеческий рост. А на переднем актер, исполнявший роль Дуремара, висел на кронштейне, поджав ноги.

Многие голливудские гении считали Птушко своим учителем. Фрэнсис Форд Коппола признавался: почти всему научился в его сказках.

«Фильм «Сампо и фильм «Садко попали в 1960-х года на стол Роджера Кормана, и он учил Фрэнсиса Форда Коппулу и Петера Богдановича создавать фильмы на материале вот этих вот сказок Птушко», - отметила Нина Спутницкая.

В начале 1960-х создатель «Крестного отца участвовал в переделке советских фильмов для американского проката. Так «Садко фильм-призер Венецианского кинофестиваля у Копполы превратился в «Синдбада-морехода.

Питер Джексон при создании кинотрилогии «Властелин колец обращался к приемам, разработанным Птушко. Кадр, где герои проплывают между скалами с гигантскими скульптурами, тоже совмещение, но уже компьютерное.

Александр Птушко вошел в историю мирового кино как величайший комбинатор спецэффектов. Актеры, куклы, трюки, проекции и механизмы все работало на зрелищность. Творить чудеса собственными руками вот что увлекало его в жизни больше всего. В каждой сцене своего фильма он хотел удивлять.

Экранизировать знаменитую повесть Николая Гоголя режиссер Иван Пырьев доверил своим ученикам. Но отснятый материал не понравится категорически. Для спасения картины директор «Мосфильма вызвал знаменитого киносказочника Птушко. Именно он придумал летающий гроб, вурдалаков и облик главного героя. Сказанная в кульминации картины фраза «Поднимите мне веки навсегда ушла в народ.

В сказке «Руслан и Людмила Александр Птушко дал волю всем своим фантазиям. Ни в одном его фильме герои столько не летали по небу. Режиссер поднял их в воздух с помощью транспарантной съемки.

«Актер располагается в студии, позади него находится полупрозрачный фон. Позади этого полупрозрачного фона находится кинопроектор. Кинопроектор проецирует соответствующие изображения.

«Руслана и Людмилу Птушко снимал уже серьезно больным. Врачи разрешали ему работать только четыре часа в день, но он работал сутками, будто боялся не успеть. Как чувствовал. Вторая серия сказки вышла уже после его смерти.

Александра Птушко называли и «советским Уолтом Диснеем, и «русским Спилбергом за то, что создал в кино свой собственный мир. Про себя же Птушко нелукаво говорил: «Я обыкновенный гений.