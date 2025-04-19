Как ранний старт в кино повлиял на жизнь и карьеру Натали Портман

Натали Портман, звезда мирового кино, в интервью журналу Interview поделилась болезненными воспоминаниями о том, как ее сексуализировали в детстве после дебютной роли в фильме «Леон» Люка Бессона. В 11 лет она столкнулась с давлением индустрии и общества, что сформировало ее восприятие себя и карьеру. Рассказываем, как ранний опыт актрисы отразился на ее жизни и какие уроки она вынесла.

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«Леон»

В 1994 году 11-летняя Натали Портман дебютировала в культовом «Леоне», сыграв Матильду — девочку, связанную сложной эмоциональной связью с наемным убийцей. Роль принесла ей мировую известность, но также привлекла нежелательное внимание.

«Меня сексуализировали в детстве, что происходит со многими молодыми девушками в кино», — призналась Портман.

Общество и кинодеятели проецировали на нее образ, далекий от реальной личности, закрепляя за ней «троп Лолиты» — архетип юной соблазнительницы. Эта фаза, по словам актрисы, длилась долго и стала частью ее ранней карьеры.

Давление

Сексуализация образа создала для Портман постоянное давление. Она ощущала, что режиссеры и зрители видят в ней не личность, а типаж, который нужно эксплуатировать. Чтобы защититься, юная актриса выработала стратегию:

«Я притворялась серьезной, прилежной, умной — не той девушкой, на которую можно напасть».

Этот образ стал ее щитом, помогая дистанцироваться от навязанного сексуального интереса. «Я выстроила стену», — говорит она, объясняя, почему на публике представлялась закрытым человеком, избегая откровенных фотосессий или появления с семьей.

Эта тактика сработала, но создала разрыв между реальной Натали — «глупой и смешной», как она себя описывает, — и публичным образом «книжной, серьезной девушки».

«Я не скрытная, в жизни могу рассказать все, но рано поняла: если говорить, что ты закрыт, твое пространство уважают», — делится Портман.

Такой подход позволил ей сохранить личные границы в индустрии, где они часто нарушаются.

Последствия

Ранний опыт сексуализации оставил след на восприятии Портман себя и своей сексуальности. Она признается, что борьба с навязанными амплуа сопровождала каждый этап ее карьеры. «На каждом этапе я думала:

"Этого нужно избегать"», — говорит актриса, имея в виду попытки режиссеров загнать ее в стереотипные роли.

Со временем Портман научилась отстаивать свою индивидуальность, выбирая проекты, которые подчеркивают ее актерскую глубину, как «Черный лебедь» или «Джеки».

Ее история перекликается с опытом других женщин в кино, чьи образы эксплуатировались в юности. Портман подчеркивает системный характер проблемы: сексуализация юных актрис — не единичный случай, а распространенная практика, требующая изменений в индустрии.

Байопик о Бритни Спирс

В 2025 году Портман может вернуться к сложным ролям, сыграв Бритни Спирс в байопике, который снимет режиссер Джон Чу («Злой»). Проект, основанный на мемуарах Спирс «Женщина во мне», обещает быть интимным и честным: певица активно участвует в его создании. На роль также рассматривают Эмму Робертс и Селену Гомес, но опыт Портман в ролях сильных, но уязвимых женщин делает ее идеальной кандидаткой.

Рассказ Натали Портман — это не просто личная история, а свидетельство о том, как киноиндустрия может травмировать юных актрис, навязывая им сексуализированные образы. Ее опыт показывает, как женщины вынуждены выстраивать защиту, чтобы сохранить себя в мире, где их ценность часто сводят к внешности.