Актер Александр Невский рассказал, кого выбрал своим кумиром

В начале апреля легендарный актёр Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми. Отмечается, что 10 лет назад в Каннах актёр якобы воспользовался услугами пяти девушек румынского происхождения, которых принуждали к занятию проституцией.

© Чемпионат.com

Теперь эту ситуацию прокомментировал актёр Александр Невский. По его словам, он всегда вдохновлялся Арнольдом Шварценеггером. Поэтому на фоне событий, происходящих с Ван Даммом, Сигалом и Депардье, он снова убедился в правильности выбранного им примера.

В юности я был вдохновлён Арнольдом Шварценеггером и смог выстроить свою жизнь-мечту (а также познакомиться с губернатором лично). Наблюдая за тем, что происходит сейчас с Ван Даммом, а ранее с Сигалом и Депардье, я вновь убеждаюсь в правильности выбранного мной тогда примера.

Ранее Невский решил снять фильм по культовой серии видеоигр Serious Sam. Заполучить права на полноценную адаптацию ему не удалось, но лента «Серьёзный Невский» будет выполнена в стиле франшизы.