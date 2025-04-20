Умерла сыгравшая Диану в "Собаке на сене" актриса Елизавета Зима

Ушла из жизни советская и российская театральная актриса и педагог Елизавета Корнеевна Зима.

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Зима родилась 30 мая 1945 года в Ленинграде. В 1967-м окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Работала в театрах родного города, Ижевска, Тамбова, Тулы, Советска, с 1991 года - актриса Смоленского государственного драматического театра.

Среди сценических работ актрисы - постановки "Антоний и Клеопатра", "Собака на сене" (Диана, главная женская роль), "Марица", "Дачники","Сильва", "Свадьба в Малиновке" и десятки других. Также в репертуаре артистки были многочисленные концертные номера, объединенные в сольную программу "Салон королевы Елизаветы".

Елизавета Зима была педагогом по вокалу и сценической речи. Заслуженная артистка РФ - с 1997 года.

В числе ее наград - Диплом I степени фестиваля в честь 200-летия Льва Толстого - за роль Маши в спектакле "Живой труп"; Диплом фестиваля "Прибалтийская весна" - за роль Роксаны в спектакле "Сирано де Бержерак"; Диплом фестиваля польской драматургии - за роль в спектакле "Вкус черешни".

В 2011 году Елизавета Корнеевна покинула Смоленский театр и вернулась в Санкт-Петербург.

Об уходе заслуженной артистки на 80-м году жизни сообщила ГТРК "Смоленск".