Актер Майкл Б. Джордан назвал четыре любимых фильма

Знаменитый американский актёр Майкл Б. Джордан, звезда «Крида», «Чёрной пантеры» и недавнего хоррора «Грешники», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал четыре картины, оказавшие на него наибольшее впечатление.

© Чемпионат.com

Как оказалось, 38-летнему актёру больше всего нравятся криминальные драмы «Шулера», «Дьявол в голубом платье» и «Плохие парни». Артист также выделил культовое аниме «Акира».

Любимые фильмы Майкла Б. Джордана