Объявлены победители кинопремии «Аванс»

Журнал «КиноРепортер» 18 апреля 2025 года отметил премией «Аванс» перспективных молодых артистов, ярко проявивших себя на российских экранах. Событие традиционно проводится в рамках Московского международного кинофестиваля. Победителями 2025 года стали 20-летняя Алена Долголенко и 25-летний Владислав Миллер.

Алена Долголенко получила награду за яркую и проникновенную игру в роли Натальи Гончаровой, жены и музы великого поэта, в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Звезда московского театра Олега Табакова Владислав Миллер удостоился приза за работу над ролью в военной драме «В списках не значился», фильме открытия 47-го ММКФ. Владислав создал вдохновляющий образ молодого советского офицера, который не успел обрести опыт, но который наравне со старшими товарищами готов был до последней капли крови защищать любимую Родину.

- Поддержка молодых на самом старте карьеры — важное и благородное дело. Премия «Аванс» — это идеологически важный национальный проект. Открывая талантливым начинающим артистам путь к успеху и популярности, мы способствуем развитию всей российской киноиндустрии. К нашему мнению прислушиваются, поэтому мы очень внимательно подходим к выбору лауреатов, и профессиональная интуиция, экспертиза «КиноРепортера» ни разу не подвела, — отметила бессменная ведущая церемонии Мария Лемешева.

Получая свою награду, Алена Долголенко сказала, что для нее это очень ценно:

- Даже название премии «Аванс» звучит очень ответственно. А значит, хочется его оправдать и развиваться дальше. Роль в картине «Пророк» — очень важная для меня работа. И теперь всякий раз, когда я буду смотреть на свою хрустальную награду, то буду вспоминать тех людей, с которыми я работала.

В свою очередь Владислав Миллер отметил, что получить награду «КиноРепортера» для него безумно приятно и волнительно.

- Скажу без кокетства: на данный момент «В списках не значился» — моя главная картина и главная роль в кино. Я искренне старался делать свою работу. Мы провели огромную подготовительную работу, прошли даже военную подготовку. Кроме того, это уникальный случай, когда кино снимает коллектив театра. Такое было только когда Олег Николаевич Ефремов снимал фильм «Строится мост» с молодыми артистами «Современника». Больше таким никто не может похвастаться. Поэтому мне вдвойне приятно, что именно эта картина отмечена «КиноРепортером».

Он отметил, что разделяет эту награду со всеми своими партнерами.

- Отдельно хочу сказать спасибо Владимиру Львовичу Машкову. Я считаю его невероятно талантливым русским артистом. И очень рад и горд иметь честь с ним работать так близко и так много. Поэтому стараюсь держать оправдывать его доверие, — подчеркнул Владислав Миллер.

Это уже 14-я церемония вручения премии «Аванс». Самая первая награда досталась в 2012 году Дарье Мельниковой за роль в фильме «Стальная бабочка». Эстафету переняли Анфиса Черных, Милош Бикович, Юлия Александрова, Роман Курцын, Ангелина Стречина, Тихон Жизневский, Ирина Старшенбаум, Данил Стеклов, Аглая Тарасова, Кузьма Котрелев, Елизавета Ищенко.

- Без ложной скромности могу сказать, что мы не ошибаемся. Подтверждение тому — судьбы и карьеры наших лауреатов. Уверена, победители этого года — Владислав Миллер и Алена Долголенко — также оправдают свой «Аванс» и станут достойным украшением отечественного кино, — добавила Мария Лемешева.

В прошлом году «Аванс» получила Анна Пересильд, популярность которой принесла роль Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». После его выхода количество подписчиков у Анны в соцсетях стало кратно больше, чем у ее звездной мамы, первой в мире актрисы-космонавтки Юлии Пересильд. Также обладателем премии в 2024 году стал Марк Эйдельштейн, который сыграл главную роль в фильме «Сто лет тому вперед», а уже после получения «Аванса» обрел мировую известность благодаря главной роли в драме «Анора», получившей «Золотую пальмовую ветвь» и «Оскар».

Церемонию посетили Дарья Авратинская, Мария Андреева, Юрий Антонов, Дмитрий Астрахан, Елена Валюшкина, Татьяна Веденеева, Марина Ворожищева, Олег Гаас, Алексей Герман-младший, Александр Горбатов, Лянка Грыу, Полина Гухман, Рубен Дишдишян, Марина Доможирова, Евгений Дятлов, Елена Захарова, Ника Здорик, Лев Зулькарнаев, Лиза Ищенко, Екатерина Кабак, Владимир Канухин, Егор Корешков, Дина Корзун, Маша Кошина, Яна Кошкина, Агния Кузнецова, Роман Курцын, Мария Луговая, Алексей Лукин, Дмитрий Лысенков, Диана Милютина, Егор Михалков-Кончаловский, Мария Михалкова-Кончаловская, Марк Малик Мурашкин, Елена Николаева, Ингрид Олеринская, Александр Олешко, Алексей Онежен, Аскар Нигамедзянов, Анна Пескова, Тимур Родригез, Олег Савостюк, Кузьма Сапрыкин, Михаил Тройник, Валерия Федорович, Сергей Члиянц, Анна Чурина, Елизавета Шакира, Сергей Шакуров, Александр Яценко и многие другие ведущие представители российского кинематографа. На премию также были приглашены звезды телевидения, члены жюри и участники программ ММКФ, зарубежные гости.

Музыкальным хедлайнером вечера стала группа «Серебро».