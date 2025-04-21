Юлия Снигирь назвала мужа самым отвратительным партнером в кино

Евгений Цыганов поделился откровенными воспоминаниями о конфликтах с супругой Юлией Снигирь на съемочной площадке. По словам актера, такие ситуации возникают именно потому, что они самые близкие друг другу люди. Один из ярких примеров произошел на съемках фильма Константина Худякова, где Снигирь назвала мужа «самым отвратительным партнером».

© РИА Новости

«Ну, это испытание… Мы ни с кем так не ругались на площадке. Считаю, ты в принципе ни с кем не способен ругаться так, как с самым близким человеком. Когда мы снимались у Худякова, в какой-то момент оба вылетели из кадра, похлопали дверьми. Юля заявила: «Ты самый отвратительный партнер!» Худяков сказал: «Вот это электричество!» Он был очень доволен, что искры летят, что есть какое-то столкновение. «Мастер и Маргарита» был позже. Булгаков сказал, что любовь — это разделить с любимым человеком его участь. Для меня это было как благословение автора. Юлю-то утвердили раньше меня», — признался Цыганов в новом интервью.

Несмотря на разногласия, Евгений подчеркивает важность личного опыта и достижений своей дочери Полины, подчеркивая самостоятельность девушки в выборе профессии и проектов.