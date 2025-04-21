Умер итальянский актер и режиссер Анджело Лонгони
19 апреля в Риме ушел из жизни Анджело Лонгони, итальянский режиссер театра, кино и телевидения, актер, сценарист, писатель и драматург.
Артист умер в возрасте 68 лет, пишет Il Messaggero со ссылкой на вдову Лонгони, актрису, модель и режиссера Элеонор Ивон - супруги неоднократно работали вместе.
Детали смерти не приводятся. Прощание и похороны запланированы на среду.
Портал отмечает значимый вклад Лонгони в кино- и театральное искусство Италии. Известно, что последний роман автора - триллер "Судьба" - будет экранизирован уже посмертно: сейчас коллеги покойного заняты написанием сценария проекта.
Анджело Лонгони родился в 1956 году в Милане. Актерскому мастерству обучался в Париже. Далее - сам преподавал, был основателем CENDIC - Национального центра современной итальянской драмы.
В качестве актера на экране дебютировал в 1984-м, как сценарист - годом позже, на сцене - с 1982-го, с постановки "Некрономикон".
На счету артиста не менее пятнадцати наград и номинаций.