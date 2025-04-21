Киану Ривз исполнит роль злодея в байопике о рок-группе Weezer

Российская Газета

Киану Ривз ("Матрица", "Джон Уик") присоединился к комедийному мокьюментари о культовой альтернативной рок-группе Weezer. Как сообщает издание Consequence of Sound, актер сыграет главного антагониста.

Киану Ривз исполнит роль злодея в байопике о рок-группе Weezer
© Российская Газета

Журналист Джефф Снайдер рассказал, что по своей стилистике лента будет напоминать фильмы "Скотт Пилигрим против всех" и "Странный: История Эла Янковича".

В основу сюжета будет положена реальная история отношений между Weezer и коллективом Dogstar, в котором Ривз играл на бас-гитаре. Обе группы начинали в одно время и часто сталкивались на фестивалях, первое выступление Weezer состоялось при поддержке Dogstar.

По предварительным данным, в картине снимутся Джульет Льюис ("Опус"), Эрик Андре ("Зверопой"), Джонни Ноксвилл ("Чудаки навсегда") и Бен Шварц ("Соник в кино 3"). Режиссеры - Генри Джуст и Эриель Шульман ("Нерв").

Недавно СМИ сообщали, что Ривз вернется к главной роли в пятой части "Джона Уика".

В начале апреля 2025 года басист Weezer Скотт Шрайнер и его супруга стали героями криминальной хроники. Как сообщал телеканал ABC7, супруга рокера Джиллиан Лорен вступила в спор с представителями закона, появившись на пороге своего дома в Южной Калифорнии с пистолетом в руке.

По словам полицейских, они несколько раз попросили женщину опустить оружие, но та проигнорировала их требование. Тогда один из офицеров выстрелил в нее. Пуля попала в плечо, после чего Лоррен сдалась. На допросе она рассказала, что пыталась защитить свой дом от подозреваемого, который бежал по улице. Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство.

Во время инцидента Шрайнера не было дома - он готовился к выступлению на масштабном фестивале Coachella. Теперь полицейскому департаменту грозит многомиллионный иск.

Актеры
Матрица
Скотт Пилигрим против всех
Нерв
Зверопой
Джон Уик
Эрик Андре
Бен Шварц
Эриель Шульман
Генри Джуст
Киану Ривз