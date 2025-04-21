Киану Ривз исполнит роль злодея в байопике о рок-группе Weezer

Киану Ривз ("Матрица", "Джон Уик") присоединился к комедийному мокьюментари о культовой альтернативной рок-группе Weezer. Как сообщает издание Consequence of Sound, актер сыграет главного антагониста.

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Журналист Джефф Снайдер рассказал, что по своей стилистике лента будет напоминать фильмы "Скотт Пилигрим против всех" и "Странный: История Эла Янковича".

В основу сюжета будет положена реальная история отношений между Weezer и коллективом Dogstar, в котором Ривз играл на бас-гитаре. Обе группы начинали в одно время и часто сталкивались на фестивалях, первое выступление Weezer состоялось при поддержке Dogstar.

По предварительным данным, в картине снимутся Джульет Льюис ("Опус"), Эрик Андре ("Зверопой"), Джонни Ноксвилл ("Чудаки навсегда") и Бен Шварц ("Соник в кино 3"). Режиссеры - Генри Джуст и Эриель Шульман ("Нерв").

Недавно СМИ сообщали, что Ривз вернется к главной роли в пятой части "Джона Уика".

В начале апреля 2025 года басист Weezer Скотт Шрайнер и его супруга стали героями криминальной хроники. Как сообщал телеканал ABC7, супруга рокера Джиллиан Лорен вступила в спор с представителями закона, появившись на пороге своего дома в Южной Калифорнии с пистолетом в руке.

По словам полицейских, они несколько раз попросили женщину опустить оружие, но та проигнорировала их требование. Тогда один из офицеров выстрелил в нее. Пуля попала в плечо, после чего Лоррен сдалась. На допросе она рассказала, что пыталась защитить свой дом от подозреваемого, который бежал по улице. Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство.

Во время инцидента Шрайнера не было дома - он готовился к выступлению на масштабном фестивале Coachella. Теперь полицейскому департаменту грозит многомиллионный иск.