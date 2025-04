Джиллиан Андерсон может вернуться в перезапуске "Секретных материалов"

Актриса Джиллиан Андерсон может снова сыграть агента Дану Скалли в новой попытке вернуть "Секретные материалы".

О том, что с Джиллиан ведутся переговоры, сообщил приписанный к ребуту режиссер Райан Куглер. И, по его мнению, шансы вновь увидеть на экране Скалли достаточно велики.

Подробности проекта не разглашаются, работы вот-вот начнутся. Обещано некое "переосмысление" оригинала, с углублением хоррор-элементов.

Про перезапуск культового предприятия стало известно еще в 2023-м. Тогда же к нему присоединился Райан Куглер (линейки "Черная Пантера" и "Крид"), дважды номинант "Оскара". Всего на счету кинематографиста почти 150 наград и номинаций.

Информация про возможное участие Андерсон прозвучала в рамках интервью на Last Podcast On The Left.

Куглер назвал Джиллиан "невероятной" и посулил "что-то реально выдающееся": проект, который не только прольет бальзам на души фанатов оригинала, но и привлечет к франшизе новых поклонников. Дата премьеры не обозначается.

"Материалы" выходили в 1994-2002 гг., плюс возрождение на два сезона в 2016-2018-м, выполненное в ироничном ключе. Кроме того - полнометражные фильмы, спин-офф и могучий ассортимент побочных проектов: игры, новеллизации, комиксы и проч. В общей сложности "Секретные материалы" собрали свыше 220 наград и номинаций.

В "дополнительных" сезонах "Файлов" фигурировали молодые агенты, это дало поклонникам повод предположить, что далее именно они выйдут на передний план, плавно оттеснив Скалли и Малдера.